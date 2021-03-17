تيبازة.. بلعريبي يأمر بالإنطلاق في أشغال التهيئة الخارجية لـ 155 وحدة سكنية

أمر وزير السكن محمد طارق بلعريبي بالانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية لـ 155 وحدة سكنية بتيبازة.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير اليوم بحضور مسؤولي القطاع، أين أسدى تعليمات بالانطلاق في كل المشاريع ماعدا تلك التي تعاني من مشكل العقار قبل شهر جوان.

كما حثّ على تسريع وتيرة الأشغال بهذه الولاية والتنسيق مع مؤسسة سونلغاز للانطلاق في مشاريعها للانتهاء من عدد أكبر من السكنات.

واغتنم الفرصة للتأكيد على ضرورة دفع مستحقات الشركات التي أوفت بالتزاماتها مقارنة بما تضمّنه عقد الصفقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن ولاية تيبازة تحصي 3.444 سكن منها 36 منتهية، 114 منتهية وأشغال التهيئة في طور الإنجاز، 155 أشغال التهيئة لم تنطلق بها بعد، 756 في طور الإنجاز، 2.183 متوقفة بها الأشغال و200 لم تنطلق بها الأشغال بعد.