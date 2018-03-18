تيبازة: تأجيل النظر في قضية “قرية تالين” لغياب الأطراف

أجلت غرفة الجنح بمحكمة تيبازة، اليوم الأحد، النظر في قضية ما بات يعرف بـ”قرية تالين” بأعالي جبل شنوة،

وهذا لغياب الأطراف أهمهم المتهم الرئيسي، (م.حاجي)، إلى نفس اليوم من الأسبوع القادم.

ويتابع أفراد العصابة المتورطة في القضية منهم 6 موقوفين و2 في حالة فرار بتهمة “النصب والاحتيال” و”التعدي على الأملاك العقارية”

و”تعرية أراضي غابية” و”البناء بدون رخصة” و”التزوير في محررات رسمية” في مشروع “وهمي” يسمى “القرية السياحية تالين”، حسب قرار إحالة المتهمين.

وقررت رئيسة الجلسة القاضية بن غزال راضية في جلسة علنية تأجيل النظر في قضية “قرية تالين” بطلب من الدفاع،

الذي استند إلى غياب بعض الأطراف منهم المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار حيث يتم تأجيل القضية للمرة الثانية على التوالي،

بعد مثول المتورطين والضحايا البالغ عددهم أزيد من 60 شخصا بما فيهم الشهود الأسبوع الماضي أمام هيئة المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية التي أثارت يومها اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بين مؤيد ومعارض للمشروع إلى شهر سبتمبر الماضي،