تيبازة تتعزز بقطب صحي في أمراض القلب والشرايين

شرع وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سياحي، اليوم السبت، في زيارة ميدانية إلى بعض الهياكل الصحية بولاية تيبازة والتي ستتعزز بقطب صحي في أمراض القلب والشرايين.

وحسب بيان للوزارة، عاين وزير الصحة، المؤسسة العمومية الاستشفائية، الشهيد “تقزايت عبد القادر”، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية.

وطاف وزير الصحة رفقة والي الولاية والوفد المرافق له بمختلف مصالح المستشفى.

أين جدد الوزير التأكيد على ضرورة تعميم استخدام الرقمنة لتوفير خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين.

كما زار الوزير مصلحة أمراض القلب والشرايين التي تعمل بتقنيات جد متطورة.

وبالمناسبة صرح الوزير بدعمها لتصبح قطبا صحيا بامتياز كباقي الأقطاب الصحية المتواجدة عبر مختلف مناطق الوطن.

ليعاين الوزير بعدها، ظروف سير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لتيبازة “بوريش مروان”.

أين إستمع إلى الشروحات المقدمة من طرف الأطقم الادارية والطبية، حيث كشف الوزير أن هذه المؤسسة سيتم إعادة تأهيلها سيما في ظل تخصيص غلاف مالي لذلك.

كما شدد الوزير على ضرورة تعميم استخدام الرقمنة على مستوى كل المصالح دون استثناء. وكذا تعزيزها بخدمات صحية أخرى تلبي حاجيات المرضى.