تيبازة..تذبذب في التزود بالماء الشروب ببلديتين

ستشهد عملية التزويد بالماء الشروب، تذبذبا على مستوى بلديتين بولاية تيبازة، حسب ما أورده بيان شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال).

ووفقا لبيان الشركة، فإن هذا الإنقطاع سيكون يوم غد الخميس 23 جويلية 2020 ابتداء من الساعة 08:00 صباحًا إلى غاية 16:00 مساءاَ.

وأوضح ذات المصدر، أن الإنقطاع راجع لأشغال الصيانة على مستوى القناة الرئيسية لنقل المياه بقطر 500 ملم.

هذا وسيمس التذبذب بلديتي بوهارون، عين تاقورايت.