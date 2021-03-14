تيبازة.. تذبذب في التزود بالماء الشروب ببلديتين

أخبار الجزائر
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تيبازة.. تذبذب في التزود بالماء الشروب ببلديتين
بقلم خالد زوبيري

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الأحد، عن تذبذب في التزويد بالمياه الشروب في بلديتين بتيبازة.

وحسب بيان “سيال”، فإن هذا التذبذب راجع لأشغال شركة سونلغاز لصيانة خط التوتر المتوسط.

وستقام هذه الأشغال بداية من يوم غد الإثنين ابتداءً من الساعة ال9 صباحا إلى غاية 16 مساءََ.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا التذبذب سيمس بلدية شرشال، ودوار بكورة.

هذا وأكدت “سيال” في بيان لها، أن عملية التزويد بالمياه الشروب، ستعود تدريجيا عند نهاية الأشغال وأن برنامج التوزيع يمكن أن يتأثر لمدة 48 ساعة.


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