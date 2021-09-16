تيبازة.. تذبذب في التزود بالماء الشروب عبر 7 بلديات

ستشهد عملية التزويد بالماء الشروب، تذبذبا على مستوى 7 بلديات بولاية تيبازة، حسب ما أورده بيان شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) اليوم الخميس.

وجاء في البيان، أن شركة للمياه والتطهير للجزائر وبالتشاور مع إدارة الموارد المائية في تيبازة، بأخذ تدابير طارئة لإعادة تعديل برنامج التوزيع بعد التذبذبات الأخيرة سببها انخفاض مستوى سد بوکردان.

أوضح المصدر نفسه، أن البلديات المعنية بهذا التذبذب هي كل من:سيدي غيلاس، حجوط، مراد، سلسلة الحمدانية، البلج وسيدي راشد.

و لهذا، تم اتخاذ إجراءات فورية تتمثل فيما يلي:

–تخصيص حصة إضافية قدرها 10000 م3 / يوميا لتيبازة من محطة تحلية مياه البحر ب”فوكة” ، أي بحجم يومي قدره 50000 م3 / يوم.

-تعديل برنامج التوزيع في بلديات الجزء الشرقي من الولاية التي يتم تزويدها من نظام 117 كلم محطة تحلية المياه ب “فوكة” مع تغيير ببرنامج التوزيع الى يوم على أربعة أيام.

– تعزيز المواقع التي تأثرت بهذا الإغلاق من خلال نظام صهاريج سيال.

إلى جانب هذه الإجراءات المستعجلة، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لتحسين عملية التزويد بالمياه للولاية وهي:

– تسريع وتيرة إعادة تأهيل وتمديد محطة تحلية المياه ببلدية بو سماعيل الأحادية ( 10000 م3 / يوميا).

– إطلاق مشروع تدعيم بلدية سيدي غيلاس من مستجمعات المياه ببلدية مسلمون مع إنشاء بئر جديد وتجهيز آخر.

– الإسراع في تسليم الآبار الارتوازية الجديدة في إطار البرنامج الاستعجالي.