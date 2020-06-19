تيبازة..تذبذب في التزود بالماء الشروب بـ9 بلديات

أخبار الجزائر
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تيبازة..تذبذب في التزود بالماء الشروب بـ9 بلديات
بقلم خالد زوبيري

ستشهد عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تذبذبا على مستوى عدة بلديات بولاية تيبازة، حسب ما أورده بيان شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال).

ووفقا لبيان الشركة، فإن هذا الإنقطاع سيكون ابتداء من الساعة الثانية من صبيحة من يوم الاثنين 22 جوان 2020.

وأوضح ذات المصدر، أن الإنقطاع راجع لأشغال الصيانة التي تقوم بها شركة ” مياه تيبازة “.

هذا وسيمس التدبدب البلديات التالية: القليعة، فوكة، عين تقورايات، دواودة، الشعيبة، بوسماعيل، بوهارون، حطاطبة وخميستي،

إضافة إلى تذبذبات أخرى ستشهدها بلديات غرب ولاية الجزائر وهي المعالمة، زرالدة، سطاوالي، وعين البنيان.

كما طمأنت سيال زبائنها عن عملية الإستئناف التدريجي للتزود بالماء ابتداء من يوم الأربعاء 24 جوان.


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