تيبازة.. تذبذب في التزويد بالمياه بهذه البلديات

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر، اليوم الأربعاء، عن تأخير في التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية قوراية بولاية تيبازة بسبب الأشغال.

وأوضح بيان للشركة، أنه عقب وقوع تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه الشروب واد السبت بقطر 300 مم. على مستوى بلدية قوراية، تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر – سيال -. زبائنها عن قيامها اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بأشغال صيانة.

مشيرة أن هذه الأشغال تتسبب في تأخير عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية قوراية.

كما أكدت سيال لزبائنها القاطنين في بلدية قوراية أن العودة لبرنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا خلال أمسية يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

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