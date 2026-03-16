تيبازة.. تذبذب في توزيع المياه عبر عدة بلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن توقف الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 1” لأسباب تقنية اليوم الإثنين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التوقف سيترتب عنه تأخير عملية التوزيع على مستوى بلديات القليعة. فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت وسيدي راشد.

كما أوضحت “سيال” لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد. ستتم تدريجيا وبصفة عادية، بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.

