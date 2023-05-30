تيبازة: ترحيل 131 عائلة متضررة إلى 3 مواقع سكنية

سيتم اليوم الثلاثاء ترحيل 131 عائلة إنهارت سكناتها كليا إلى مواقع سكنية بكل من بوهارون وفوكة وخميستي بولاية تيبازة.

وجاء قرار الترحيل تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير للتكفل بالمتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة.

وعرفت ولاية تيبازة عبر مختلف بلدياتها أضرارا جسيمة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت الولاية.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، خلال زيارة للمناطق المتضررة بولاية تيبازة والذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. أن الدولة قد خصصت لعملية إعادة إسكان المتضررين أكثر من 1000 مليار سنتيم

كما أبرز حرص الدولة على التكفل بتعويض جميع المتضررين من التقلبات الجوية. بما فيها اقتناء تجهيزات وأثاث للعائلات التي تسببت لهم تسربات المياه في عدة خسائر. مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أسدى تعليمات صارمة للتكفل بالمتضررين من الفيضانات. مؤكدا أنه “لن يرتاح لنا بال إلا بعد أن يتم التكفل بكافة المتضررين”.

وأشار وزير الداخلية في سياق ذي صلة، إلى أنه تم إحصاء وتسجيل كل من تضررت منازلهم وممتلكاتهم بولاية تيبازة من أجل التكفل بهم خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة. كما أكد أن العائلات المتضررة سكناتها من الفيضانات سيتم إعادة إسكانها وترحيلها غدا الثلاثاء بالتنسيق مع المصالح الولائية.

وأكد الوزير، أن ماحدث في فوكة سببه البناء الفوضوي على حافة الأودية.

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