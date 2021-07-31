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قناة النهار

تيبازة: تسجيل هزة أرضية بشدة 4.5 على سلم ريشتر جنوب غرب بني ميليك

بقلم قناة النهار
تيبازة: تسجيل هزة أرضية بشدة 4.5 على سلم ريشتر جنوب غرب بني ميليك
هزة أرضية
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