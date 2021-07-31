قناة النهار تيبازة: تسجيل هزة أرضية بشدة 4.5 على سلم ريشتر جنوب غرب بني ميليك بقلم قناة النهار نشر في 31 جويلية 2021 - 10:04 هزة أرضية شارك غرِّد 109 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966744 اقرأ أيضا ألو فارس/ طريقة تحضير بكبوكة على طريقة الشاف فارس .. ولا أروع قناة النهار 11 جويلية النوي ينتفض ضد وزيرة التضامن والرئيس المدير العام لسوناطراك بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد قناة النهار 25 جويلية توأم يتحصلان على شهادة البكالوريا قناة النهار 22 جويلية أجواء صيفية حارة.. طقس نهار اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 قناة النهار 16 جويلية