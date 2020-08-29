تيبازة.. تسجيل 9 حرائق اتلفت 33.5 هكتار من الغابات

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة 9 حرائق غابات عبر اقليم الولاية اليوم أتت على ما مجموعة 33 هكتار من الغابات.

وشب الحريق الاول على الساعة 05سا55د بالمكان المسمى سيدي صالح بلدية مناصر وتدخلت وحدة سيدي اعمر حيث تم اخماد الحريق الذي خلف احتراق حوالي 03هكتار.

اما الحريق الثاني فشب على الساعة 10سا53د بالمكان المسمى دوار تضاف بلدية مناصر احتراق حوالي 1000م² وتم اخمد الحريق من طرف وحدة سيدي عمر.

اما الحريق الثالث فشب على الساعة 12سا13د بالمكان المسمى غابة واد الاربعاء-مازر- بلدية شرشال وتدخلت وحدة حجرة النص مدعومة بوحدة مسلمون وتم اخماد الحريق الذي اتى على حوالي 01هكتار.

وشب الحريق الرابع على الساعة 13ساو 30د بالمكان المسمى دوار تاريتت بلدية الارهاط تسبب في اتلاف حوالي 1.5هكتار وتكفلت وحدة الداموس بإخماده.

فيما شب الحريق الخامسة على الساعة 11سا00د بالمكان المسمى غابة بني حبيبة بلدية شرشال تسبب في اتلاف حوالى 4هكتار وتكفلت وحدة شرشال بإخماده.

وعلى الساعة10سا28د وحدة سيدي اعمر بالمكان المسمى غابة اوسلام سيدي صالح بلدية مناصر لاخماد الحريق السادس الذي اتلف 4هكتار.

وشب الحريق السبعة على الساعة13سا30د بالمكان المسمى غابة سرحان بلدية تيبازةو تدخلت وحدة الرئسية لاخماد الحريق الذي اتى على 10هكتار.

وتم تسجيل على الساعة14سا50د الحريق الثامن بالمكان المسمى غابة دوار صور الرومان بلدية الناضور ، حيث تدخلت وحدة عين تقورايت لاخماد الحريق الذي اتى على المساحة 04هكتار.

وسجل الحريق التاسعة على الساعة 10سا30د بالمكان المسمى غابة برج الاربعاء بلدية حجوط، وتدخلت وحدة حجوط مدعومة بوحدة القطاع تبازة والرتل المتنقل وتم اخماد الحريق الذي أتى على 05هكتار من الغابات.