تيبازة: تسليم واستلام المهام بين لبيبة ويناز وأحمد معبد

على إثر الحركة الجزئية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة و الولاة المنتدبين. تمّ اليوم بمقر ولاية تيبازة مراسيم تسليم واستلام المهام بين لبيبة ويناز والي الولاية. التي تم تحويلها لتولي نفس المهام بولاية قالمة وأحمد معبد الوافد الجديد، القادم من ولاية بجاية.

مراسيم تسليم المهام حضرها عدة إطارت من الولاية، مدراء تنفيذيون. إلى جانب ممثلي السلطات المدنية، الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى المنتخبين المحليين.