تيبازة.. تعديلات في برنامج توزيع المياه بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تسجيل توقف في الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 1”. وذلك بسبب برمجة أشغال صيانة من طرف شركة مياه تيبازة، يوم غد الاثنين 15 جوان، من الساعة التاسعة صباحًا إلى غاية التاسعة ليلاً.

وأوضحت الشركة أن هذه الأشغال ستنجر عنها تعديلات في برنامج توزيع المياه عبر عدد من بلديات ولاية تيبازة. ويتعلق الأمر بكل من القليعة، الشعيبة، بوسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت وسيدي راشد.

وفي هذا السياق، طمأنت “سيال” زبائنها القاطنين بالأحياء المعنية بأن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستكون فور استئناف الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بكامل طاقتها. وبعد امتلاء الخزانات الرئيسية.