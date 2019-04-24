تيبازة : تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات وحجز أزيد من 9 كلغ كيف ببوسماعيل

فككت مصالح الدرك الوطني ببوسماعيل التابعة لتيبازة شبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات وحجز أزيد من09 كغ من الكيف المعالج.

وحسب معلومات لـ النهار فإن عملية توقيف مروجي المخدرات جاءت بناءا على معلومات وصلت إلى ذات المصالح.

تفيد بوجود شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بولايات الوسط بتيبازة.

أين تم فتح تحقيق وتحديد هوية مشتبه فيهم، ووضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة بترويج المخدرات على مستوى ولايات الوسط.

حيث أسفرت هذه العملية على وتوقيف 4 أشخاص و حجز 9,526 كغ من الكيف المعالج و68 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء.

إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14000 دج وهواتف نقالة وسيارة سياحية تستعمل لترويج هذه السموم.