تيبازة: تواصل إخماد الحرائق الغابية لليوم الثالث على التوالي

تتواصل لليوم الثالث على التوالي، ولحد الساعة عملية إخماد الحرائق الغابية المشتعلة في إقليم ولاية تيبازة.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن المناطق المعنية هي: غابة طالين منطقة جبل شنوة بلدية و دائرة تيبازة، ومنطقة سيدي علي بسناس بلدية حجرة النص دائرة شرشال.

بالإضافة الى غابة مازر سيدي سميان، و تاوريرة أمام المحجرة ، أمام بلدية حجرة النص، حيث سخرت مصالح الحماية كل الوسائل المادية و البشرية بقيادة مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة الرائد كواص براهيم المتواجد حاليا بموقع الحرائق.

وهذا بتدعيم الرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية تيبازة، الرتل المتنقل ( الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل) والرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية البليدة.

وتلقت الوحدات المتدخلة تعزيزات الدعم في عملية الإخماد الجوي بواسطة المجموعة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بأمر من المدير العام للحماية المدنية .العقيد بوغلاف بوعلام

للإشارة، فقد قامت ذات المصالح ليلة أمس الثلاثاء، بإخماد حريق غابة “عيزر” بلدية شرشال حيث تم تسجيل خسائر قدرت بـ 6 هكتار، واخماد حريق غابة “سيدي عيسى” ببلدية الارهاط، حيث تم تسجيل خسائر قدرت بـ 3 هكتار.