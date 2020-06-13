تيبازة: تواصل عملية البحث على الغريق الثاني في شاطئ بوهارون

تتواصل عملية البحث عن الشاب الثاني الذي غرق في شاطئ بوهارون بتيبازة، أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي.

وقد تم تسخير لهذه العملية، أكثر من 30 غطاسا، بالإضافة إلى كل الإمكانيات اللازمة، من قبل فرق الحماية المدنية بالمنطقة.

وتتم عملية البحث، في ظروف صعبة، حسب مراسل قناة “النهار”، للمنطقة، حيث أن البحر هائج والرؤية منعدمة في أعماق البحر.

هذا وقد باشرت مصالح الحماية المدنية عملية البحث عن مفقودين بشاطئ بوهارون في تيبازة، منذ صبيحة أمس الجمعة.

وتمكنت ذات المصالح، من إنتشال جثة أحد الغريقين، أمس، فيما تتواصل عملية البحث عن الآخر.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، فإن المفقودين يبلغان من العمر، 19 و21 سنة.