تيبازة: توزيع 30 طنا من المساعدات على العائلات المتضررة من الفيضانات

كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم أنه تم بالتنسيق مع السلطات المحلية لتيبازة توزيع 30 طنا من المساعدات الإنسانية على العائلات المتضررة جراء الإضطرابات الجوية. التي شهدتها البلديات الشرقية للولاية مؤخرا.

وأوضح بن براهم في تصريح “لـوأج”، على هامش إشرافه على العملية التضامنية من مركز تجميع الإعانات ببلدية خميستي بتيبازة. أن مساهمة فعاليات المجتمع المدني والخيرين والمتطوعين سمحت بتسليم 30 طنا من المساعدات الإنسانية التي تحتوي مواد غذائية أساسية. وأغطية وأفرشة لصالح العائلات المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت نهاية الأسبوع الماضي البلديات الشرقية للولاية. مخلفة هلاك طفل وخسائر معتبرة لعدد من السكنات والمنشآت القاعدية.

وأضاف بن براهم أن هذه العملية تستهدف بالدرجة الأولى العائلات المتضررة و المعوزة لاسيما منهم الذين انهارت سكناتهم بتيبازة. و تم ترحيلهم من قبل السلطات الولائية تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. و المقدر عددهم ب122 عائلة بالإضافة إلى العائلات المتضررة الأخرى بتيبازة. مجددا دعوة جميع الجمعيات للمشاركة في العمليات التضامنية.

كما أشار إلى أن فعاليات المجتمع المدني بجميع مكوناتها “تجندت منذ الوهلة الأولى لتقديم يد المساعدة للعائلات المتضررة لاسيما من خلال تقديم وجبات ساخنة يوميا بلغت معدل 750 وجبة يوميا. مبرزا أهمية تنظيم و تأطير النشاط التضامني التطوعي خلال الساعات الأولى من تسجيل أي كارثة.

كما كشف بن براهم عن تحضير المرصد الوطني للمجتمع المدني لمبادرة تقضي بتأسيس لجنة خاصة تعنى بالتدخل التضامني و التطوعي و نشاطات الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية. بهدف تأطير و تنظيم تلك العمليات و جعلها أكثر فعالية و نجاعة.

وقال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن هذه المبادرة “تهم الجمعيات الخيرية و المنظمات الإنسانية. و جمعيات الاغاثة و مصالح الدولة على غرار الحماية المدنية للإستفادة من تجارب الجميع”.

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