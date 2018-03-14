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تيبازة: توزيع 7130 سكن على الشرطة منذ 2015

أخبار الجزائر
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تيبازة: توزيع 7130 سكن على الشرطة منذ 2015
بقلم ليليا بن فرحات

إستفاد منتسبو جهاز الأمن الوطني من قرابة 6 مليارات دينار كإعانات إجتماعية و7130 سكن بصيغة الترقوي المدعم منذ سنة 2015.

وهذا في إطار المبادرات التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، لتحسين إطار حياة موظفي الشرطة.

وأوضح باأحمد بوبكر مراقب شرطة، أنه تم إلى غاية اليوم تسليم 7130 سكن ترقوي مدعم من أصل برنامج وطني يقدر بـ10.853 وحدة.

و هذا في كلمة بمناسبة إشراف اللواء، عبد الغني هامل، اليوم بتيبازة على تسليم مفاتيح سكنات “عدل” لفائدة الشرطة.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني خصصت في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية 5 مليار و 81 مليون دينار منذ سنة 2015 .

لفائدة 36.971 من أفراد الشرطة الجزائرية بمختلف الرتب والمتقاعدين والشبيهين المدنيين.

وأكد اللواء هامل لدى تسليمه مقررات الإستفادة من السكنات على ضرورة حسن إختيار مواقع السكنات القريبة لفائدة منتسبي الأمن الوطني.

وحرصه الشخصي على تحسين الظروف الإجتماعية.

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