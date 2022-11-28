تيبازة: توقيف أربعة أشخاص قتلوا شاب قاصر بحجوط

تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية تيبازة من توقيف أربعة أشخاص، تورطوا في جريمة قتل راح ضحيتها الأسبوع الماضي شاب قاصر بمدينة حجوط.

وحسبما جاء في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإنه وتبعا لتسجيل جريمة قتل راح ضحيتها شاب قاصر يبلغ من العمر 16 سنة الأسبوع الماضي بحجوط ولاية تيبازة. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لنفس المدينة في ظرف وجيز من توقيف المتورط الرئيسي في الجريمة.

كما أضاف البيان، أنه وبعد مباشرة التحقيقات القضائية و تفعيل عنصر الإستعلامات تم توقيف الجاني الرئيسي. الذي كان في حالة فرار و حجز أداة الجريمة المتمثلة في سكين متوسط الحجم. بالإضافة كذلك إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في تحريض الضحية على ضرب الجاني قبل وقوع الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن وفاة الشاب كان بسبب التأثر بالإصابات البليغة التي تعرض لها من قبل الجاني. بعد نقله للمؤسسة الاستشفائية لحجوط. فيما ضبط عناصر الدرك الوطني كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية لدى المتورطين.

و بعد انتهاء التحقيقات على مستوى مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني، تم رفع جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. و “جنحة حيازة مؤثرات عقلية من أجل المتاجرة غير الشرعية” و “التحريض على جريمة” ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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