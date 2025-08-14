تيبازة: توقيف المتورطين في قضية الاعتداء على المصطافين بالبلج

تمكنت عناصر الدرك الوطني، من توقيف المتورطين في قضية الاعتداء على المصطافين في البلج ولاية تيبازة.

وتم إيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت في قضية الاعتداء على المصطافين في الشاطىء. كما تم حجز القارب والأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء.

وجاء في بيان لمحكمة تيبازة “عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة الرأي العام أنه على إثر تداول مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من الأشخاص على متن قارب بالاعتداء على المصطافين في الشاطئ الإقامة بحي البلج (تيبازة)، تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من تحديد هوية المشتبه فيهم المقيمين بنفس الحي الذين قاموا بالاعتداء الجسدي على العائلات، مما خلق خوفا و ذعرا لدى المصطافين، وتعريض حياتهم للخطر. وأفضت التحريات إلى إيقاف 3 أشخاص، في حين بقى شخصان في حالة فرار” .

و”بعد تقديم الأطراف أمامنا تم متابعة كل من : (ب.ع.م) و (م.آب) و (م.ع.ر) و (م.ع) و (م.ع.م) بموجب طلب افتتاحي عن جنح: إنشاء عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في حيز مكاني عام. من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير وتعريض حياتهم للخطر. جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح. حمل أسلحة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي” .

و”بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر مذكرة إيداع ضد المتهمين الحاضرين”.