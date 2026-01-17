تيبازة.. توقيف شخصين وحجز 11 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة الأسبوع الفارط ضمن عمليتين أمنيتين من توقيف شخصين مشتبه فيهما مع ضبط وحجز 11 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية الأولى نفذها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أحمر العين. بعد الحصول على معلومات عن تخزين كمية من المؤثرات العقلية من طرف أحد المجرمين بمسكنه بمدينة أحمر العين بتيبازة. ليتم بعد التنسيق مع النيابة المختصة توقيفه وتفتيش المسكن. الذي جاء إيجابيا ما مكن من ضبط 8100 كبسولة وحجز مركبة.

أما العملية الثانية نفذتها فرقة البحث والتدخل BRI استغلالا لمعلومات مفادها وجود عملية نقل كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة حجوط على متن سيارة سياحية، ليتم وضع نقطة تفتيش أسفرت عن توقيف سائقها وحجز المركبة التي ضبط داخلها قرابة 3000 كبسولة كانت مخبأة بإحكام، مع حجز مبلغ من العملة الوطنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه استكمالا للإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور