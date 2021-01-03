تيبازة: توقيف مروجين للمخدرات وحجز 579 قرص مهلوس

أوقفت مصالح أمن ولاية تيبازة، مروجين للمخدرات وحجزت 579 قرص مهلوس.

يأتي هذا في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وإثر معلومات واردة إلى قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بتيبازة.

وتفيد المعلومات بقيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص.

على هذا الأساس تم تفعيل عنصري الاستعلام والتحري الميداني، أين وضعت ذات المصالح خطة محكمة.

وأفضت إلى توقيف الشخصين المشتبه فيها، وحجز 579 قرص مهلوس والمركبة المستعملة في النقل والترويج.

وقد تم تحرير ملف إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهما بتهمة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع.

ليتم تقديمها أمام النيابة المختصة إقليميا، وبعد التحقيق في القضية تم استصدار أمر إيداع في حقهما.