تيبازة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 2610 قرص بريغابالين

أوقفت مصالح أمن دائرة شرشال بأمن ولاية تيبازة، 3 أشخاص ينشطون ضمن بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة، ليتم وضع خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي.

وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، تم تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، أين تم ضبط وحجز 2610 قرص مهلوس من نوع (بريغابالين).

ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية وتقديمهم أمام نيابة محكمة الجمهورية.