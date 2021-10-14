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أخبار الجزائر

تيبازة: توقيف 3 عصابات إجرامية

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تيبازة: توقيف 3 عصابات إجرامية
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تمكنت مصالح شرطة تيبازة من وضع حد لثلاث عصابات إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا المشروبات الكحولية.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم حجز كمية من الكيف المعالج من نوع القنب الهندي، وحجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس، إضافة الى بندقية صيد بحري، و سبع قارورات من سائل مخدر.

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