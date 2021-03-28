تيبازة: توقيف 43 شخص وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء

قامت مصالح أمن دوائر بوسماعيل، فوكة والقليعة، ومختلف الفرق العملياتية، من 14 إلى 19 مارس، بعمليات مداهمة للأماكن والنقاط السوداء.

وعالج أمن دائرة بواسماعيل 12 قضية، تم على إثرها توقيف 10 أشخاص وحجز 27غ مخدرات، 89 قرصا مهلوسا وأسلحة بيضاء.

وعالج أمن دائرة فوكة 09 قضايا، تم على إثرها توقيف 13 شخصا وحجز مبلغ مالي قدره 188411,15دج.

بالإضافة الى 82 شمروخ ناري، 20 مشعل بحري، 04 أسلحة بيضاء كبيرة، 357 قرصا مهلوسا وأكثر من 31 غ مخدرات.

كما عالج أمن دائرة القليعة 09 قضايا، تم على إثرها توقيف 20 شخصا وحجز 1640غ من المخدرات واسترجاع دراجة نارية.