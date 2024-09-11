تيبازة: توقيف 5 أشخاص تورطوا في تكوين جمعية أشرار والسرقة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة من تفكيك شبكة إجرامية مكوّنة من 5 أشخاص امتهنوا جُرم السرقة والاعتداء على المواطنين.

وحسب بيان عن ذات المصالح، فإنه و في إطار مكافحة الظواهر الإجرامية و حماية المواطنين وممتلكاتهم. تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن السرقة“.

و تعود حيثيات القضية إلى تعرض أحد المواطنين بتيبازة إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء من قبل أشخاص ملثمين داخل مسكنه الواقع ببلدية فوكة. أين تم سرقة سيارته و مبلغ مالي معتبر، و على إثر بلاغ بالواقعة تم فتح تحقيق في القضية. حيث أسفرت التحقيقات و في وقت قياسي إلى توقيف جميع أفراد العصابة المتكونة من خمسة أشخاص”.

كما تم “استرجاع جميع المسروقات المتمثلة في مركبة ومبلغ مالي من العملة الوطنية بقيمة 315 مليون سنتيم. ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 540 أورو. كما تم حجز أقنعة و قفازات إستعملت في الجريمة بالإضافة إلى حجز 42 قرص مهلوس و08 شماريخ (ألعاب نارية)”.

وقامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة بفتح تحقيق في القضية من أجل جناية “تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، السرقة المقترنة بظرف التعدد التسلق و العنف والتهديد بإستعماله”. فيما سيتم تقديم الجناة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.