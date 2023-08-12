تيبازة تُرسل مساعدات لصالح المناطق المتضررة من الحرائق ببجاية

أشرف والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، اليوم السبت، على إعطاء إشارة الانطلاق للقافلة التضامنية المكونة من 6 شاحنات موجهة للعائلات المتضررة من حرائق غابات ببجاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تحمل القافلة التضامنية، أزيد من 330 قنطار من المواد غذائية، والأفرشة وطرود من الأدوية والألبسة وكميات من الماء الشروب وغيرها.

وتعد هذه القافلة، الثانية من نوعها التي تنظمها مصالح الولاية لفائدة المناطق المتضررة من حرائق الغابات.

وتم تنظيم هذه القافلة الإنسانية، من طرف مصالح ولاية تيبازة بالتنسيق مع الخيريين والمانحين من المؤسسات الاقتصادية.

وتندرج القافلة التضامنية لولاية تيبازة ضمن الهبة الوطنية لنجدة سكان المناطق المتضررة من حرائق الغابات.