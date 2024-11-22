تيبازة.. جريحان في حادث إصطدام تسلسلي لـ 4 سيارات

أصيب شخصان، سهرة اليوم الجمعة، في حادث مرور تسلسلي على مستوى الطريق السريع تيبازة بو إسماعيل ولاية تيبازة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19سا و12دقيقة، ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية-بو إسماعيل، مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة، من أجل حادثي مرور يتمثلان في اصطدام 4 سيارات.

وخلّف الحادث إصابة شخصين من جنس ذكر، لهما إصابات مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى عيادة بو إسماعيل.