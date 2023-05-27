تيبازة: جهود متواصلة لإزالة مخلفات التقلبات الجوية

تتواصل جهود مختلف المصالح لإزالة مخلفات التقلبات الجوية التي مست يوم الخميس عددا من البلديات الشرقية لولاية تيبازة. مسجلة بذلك عودة تدريجية للحياة الطبيعية.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية تيبازة، فإن فرق النجدة و الإنقاذ و مصالح الدرك الوطني تمكنت من إعادة فتح مختلف الطرقات التي أغلقت جزئيا جراء ارتفاع منسوب المياه. لا سيما منها الطريق السريع الرابط بين تيبازة و الجزائر العاصمة و الطريق الوطني رقم 11 العابر للبلديات الساحلية. “دواودة و فوكة و بوإسماعيل و بوهارون و عين تاقورايت”. إلى جانب فتح الطريق الوطني رقم 110 الرابط بني بلدية وادي العلايق بولاية البليدة و القليعة بتيبازة.

ومن جهتها، قامت مصالح شركة توزيع الكهرباء و الغاز بإعادة تموين بلديات الشعيبة و القليعة و فوكة و بوإسماعيل و الدواودة و خميستي. بالطاقة الكهربائية بعد قطعها “إحترازيا” و لإبعاد كل الأخطار المحتملة جراء إرتفاع منسوب المياه و تسجيل إنهيارات جزئية لبعض البنايات.

وتسبب الإضطراب الجوي الذي سجل بعدد من البلديات الشرقية لتيبازة في وفاة طفل يبلغ من العمر9 سنوات ببلدية خميستي. متأثرا بجروحه بعد انهيار جدار ملعب جواري. بالإضافة كذلك إلى تسجيل إنسدادات و غلق لبعض الطرقات جراء تدفق السيول و انهيارات جزئية لبعض البنايات. فيما تبقى مختلف المصالح بصدد تقييم الوضع و إعداد حصيلة مؤقتة عن حجم الخسائر.

كما تنقل والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، للبلديات الشرقية قصد الاطلاع على حجم الخسائر و متابعة سير مختلف مجهودات الدولة. لرفع الاتربة و امتصاص المياه و صيانة الطرقات و شبكات مياه الامطار بالإضافة إلى حماية مختلف الشبكات.

ومن جهتها، أعلنت شركة “سيال” عن الشروع في تنفيذ عملية واسعة النطاق خاصة بالتدقيق والتدخل على مستوى البنية التحتية لقطاع الري و ذلك بالتنسيق مع مختلف المعنيين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور