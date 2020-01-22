تيبازة.. حجز أزيد من 24 ألف قارورة خمر وتوقيف ثلاثة تجار

حجزت مصالح الدرك الوطني بتيبازة أزيد من 24 الف وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف ثلاثة أشخاص.

القضية نفذها عناصر الدرك الوطني بناء على معلومات وردت للفرقة الإقليمية ببوإسماعيل مفادها قيام أشخاص ببيع الخمور بدون رخصة بأحد المستودعات الكائنة بمنطقة النشاطات لذات المدينة.

وبعد الاستغلال والتأكد من المعلومة والحصول على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تطويق ومداهمة المكان.

وتم حجز 24262 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام التي قدرت قيمتها المالية بـ 8866370 دينار.

كما تم خلال العملية توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة بيع مشروبات الكحولية بدون رخصة في إطار التحقيق القضائي قبل إحالتهم أمام نيابة محكمة القليعة المختصة اقليميا.