تيبازة: حجز أكثر من 6 آلاف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة بأمن ولاية تيبازة من وضع حد لجماعة أشرار وتوقيف 4 أشخاص يحترفون البيع وترويج المؤثرات العقلية.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، فقد تم حجز ما يقارب 6300 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدر بـ 12 مليون سنتيم من عائدات الترويج، بالإضافة الى مركبتين سياحيتين وهواتف نقالة.

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