تيبازة: حجز أكثر من 7 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة بأمن ولاية تيبازة من حجز كمية معتبرة من الأقراص الهلوسة.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تمكنت ذات المصالح من وضع حد لجماعة إجرامية، أسفرت العملية عن إيقاف 5 أشخاص.

بالمقابل حجز 7700 مؤثر عقلي، 1.174 كغ من مسحوق ابيض، و9 قارورات لسائل مخدر.

كما تم حجز مبلغ مالي قدر بأكثر من 69 مليون سنتيم، مع سلاح ابيض من الصنف السادس و5 هواتف نقالة.

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جريمة مُروعة تهز تيبازة.. مقتل شاب تلقى ضربه في الرأس بـتورنفيس

كما شهدت بلدية القليعة، في تيبازة، حادثة مروعة، بعدما أقدم شاب، على قتل آخر في ربيع العمر، بطريقة بشعة.

وتوفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة اليوم الأحد بمستشفى سيدي غلاس، متأثرا بجراحه العميقة ونزيف حاد، بالرغم من إجرائه لعملية جراحية.

كما تلقى الضحية، يوم السبت، ضربة بواسطة مفكك براغي “تورنفيس”، على مستوى الرأس. ووقعت هذه الحادثة، بحي الردار التابع لبلدية القليعة بولاية تيبازة.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية الذي يقيم بحي علي عماري أو ما يعرف بحي “كومينال” ببلدية فوكة، دخل في خلاف مع شخص آخر، يقيم بالقليعة.

لتتطور الأمور وتتحول إلى عراك تبادل فيها الطرفين اللكمات، ليقوم أحدهما بطعن الآخر على مستوى الرأس.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لمعرفة السبب الحقيقي لوقوع الجريمة وكذا البحث عن الجاني.