تيبازة .. حجز 2 كلغ من الكيف وتوقيف 11 شخصا بفوكة

أسفرت عملية مداهمة للشرطة القضائية في تيبازة ضد أوكار الجريمة عن توقيف 11 شخصا.

العملية التي شملت أحياء عديدة من بلدية فوكة تم حجز خلالها قرابة 2 كلغ من المخدرات و5507 من المؤثرات العقلية.

وأمر تفتيش من وكيل الجمهورية المختص إقليميا قامت مصالح الشرطة القضائية بمداهمة نوعية لأحد أحياء مدينة فوكة.

استهدفت عدة منازل أشخاص يشتبه بضلوعهم في أعمال إجرامية.

الذي كشف عن تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية من خلال إقحام عناصر فرقة البحث و التدخل ومختلف الوسائل التقنية الخاصة في هذا الشأن من أجل نجاح عملية المداهمة.

وتم خلال العملية توقيف 11 شخصا تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 35 سنة مع ضبط 2 كلغ من القنب الهندي، إضافة إلى 5507 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر ب 700 ألف دج تمثل عائدات الترويج.

كما تم حجز عدة أسلحة بيضاء من الصنف السادس و إشارات ضوئية “سينيال” وقارورة مسيلة للدموع.

وسيارة سياحية فاخرة تستعمل في نقل وتوزيع المخدرات و المؤثرات العقلية إلى جانب استرجاع دراجتين ناريتين محل سرقة و تزوير.

حيث تم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة محكمة القليعة، أين تقرر إحالة ملفهم أمام قاضي التحقيق.