تيبازة.. حجز 25 ألف قارورة خمر ببوسماعيل كانت ستروج ليلة اليوم

حجزت كتيبة الدرك الوطني القليعةبولاية تيبازة اليوم، مايقارب 25 ألف قارورة خمر كانت ستروج في السوق السوداء تزامنا وإحتفالات رأس السنة.

العملية جاءت على إثر عمل إستعلاماتي لعناصر الدرك الوطني مفاده قيام مجموعة من التجار الغير الشرعيين للخمور بتخزين كمية كبيرة على مستوى مدينة بوسماعيل وهذا حتى يتسنى لهم ترويجها ليلة رأس السنة.

العملية الأكبر على مستوى الولاية منذ سنوات فيها يخص محاربة ترويج المشروبات الكحولية أشرف عليها قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تيبازة وقادها ميدانيا قائد كتيبة القليعة.

وتمثلت المحجوزات حسب مصادرنا في مختلف أنواع الخمور المحلية والأجنبية والمستوردة أين فاقت قيمتها المالية مليار سنتيم وتم خلال العملية أيضا توقيف منحرفين ومسبوقين في مجال المتاجرة غير الشرعية للخمور.