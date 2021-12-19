تيبازة: حجز 60 قطعة نقدية أثرية نادرة موجهة للبيع بالسوق السوداء

تمكنت مصالح الأمن بولاية تيبازة من حجز 60 قطعة أثرية نقدية نادرة كانت موجهة للبيع في السوق السوداء.

وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الأحد، أنه تم حجز 60 قطعة نقدية أثرية نادرة، عبارة عن مسكوكات أثرية نادرة مصنفة كتراث ثقافي محمي. وتعود هذه القطع إلى حقبات تاريخية مختلفة .

وتتمثل القطع المحجوزةفي 54 قطعة تعود لفترة الدولة الموحدية، و6 قطع تعود لفترة التواجد الروماني بالجزائر.

كما تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لخلية مكافحة المساس بالتراث الثقافي بأمن ولاية تيبازة. تفيد بنشاط ترويجي بغرض بيع مسكوكات أثرية بالسوق السوداء.

وعليه أعدت مصالح الأمن خطة محكمة مكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و35 سنة. احدهما ينحدر من ولاية تيبازة و الآخر من ولاية عين الدفلى، مع حجز المسكوكات الأثرية المذكورة.

و بعد استكمال مجريات التحقيق تم تقديم المتهمين أمام النيابة المختصة إقليميا في قضية الحيازة و الإخفاء قصد المتاجرة بمسكوكات أثرية مصنفة كتراث وطني محمي.

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الحادثة انطلقت بناءً على نداء لفتاة من باتنة

عثر عدد من المواطنين في بلدية ڤمار شمال ولاية الوادي، على طلاسم وأشياء غريبة تستعمل في السحر تمّ دفنها في مدخل مقبرة الجهة.

وحسب السكان، فإن عملية البحث جاءت بناءً على نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ولاية باتنة. طلبت من سكان ڤمار إزالة سحر وضع لها في المقبرة، وبالضبط عند بابها، وهي تعاني من الأمراض والهموم ودوام الأحزان عليها.

وبعد تبليغ إمام من الجهة بالخبر، تقرر القيام بعملية بحث وتمشيط في المقبرة، وبصفة أخص عند الأبواب. كما تم العثور عليه وبنفس الأوصاف التي نشرت سابقا في النداء. ومباشرة قام الإمام بفك خيوطه ورشه بالماء على أمل إزالة الشر الذي به.

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