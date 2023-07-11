تيبازة: حريق بغابة دوار خروبة بأعالي الداموس

تجندت مصالح الحماية المدنية لإخماد حريق شب ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بدوار خروبة بأعالي بلدية الداموس غرب تيبازة. حيث تمكنت من السيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن موجة الحر التي تجتاح الولاية حاليا صعبت نسبيا من مجهودات إخماد النيران. غير أنه تم السيطرة عليها و منعت انتشارها. كما أن مجهودات عناصر الحماية المدنية. انصبت حول حماية السكان وضمان عدم إنتقال ألسنة النيران للسكنات. حيث تبقى عملية حراسة بؤر النيران جارية. مع تجنيد عدد كبير من الوحدات.

وبالإضافة كذلك إلى عناصر وحدات الحماية المدنية للداموس و قوراية و حجرة النص ووحدة شرشال و مسلمون. تم تجنيد الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية تيبازة. و الرتل المتنقل الجهوي الذي يضم الى جانب تيبازة، ولايتي عين الدفلى و الشلف.

من جهته، تنقل والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، للوقوف على جهود إخماد النيران. و تنسيق العمليات التي باشرتها مصالح مديرية الحماية المدنية. بالتعاون مع محافظة الغابات والمصالح الأمنية.

كما تجتاح ولاية تيبازة على غرار العديد من مناطق الوطن موجة حر إستثنائية. بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة أمس بالإضافة إلى الحريق المذكور. حريقين إثنين بكل من دوار الطويل ودوار الشارف بالداموس. فيما تبقى جميع الوحدات مجندة للتدخل في أية لحظة.

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