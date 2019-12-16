تيبازة.. حريق يتسبب في إتلاف 10 أطنان من الورق بمجمع “تونيك” العمومي

تسبب الحريق الذي شب اليوم الاثنين، بالمجمع العمومي للورق و التعليب “تونيك”، في بوإسماعيل بتيبازة، في إتلاف 10 أطنان من الورق.

وشبّ الحريق في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم، عندما كان العمال بصدد تحويل الورق ومن وحدة

الإسترجاع إلى وحدة صناعة الورق الصحي التابعة لوحدة تحويل المواد الأولية للورق، بالمنطقة الصناعية الثانية لمجمع تونيك الكائن ببلدية الشعيبة.

وتبقى أسباب الحريق الذي فتحت بشأنه المصلحة الأمنية للمجمع وكذا مصالح الضبطية القضائية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات و ظروف إندلاعه مجهولة.

فيما لم تُسجل أية خسائر بشرية بسبب الحريق، كما أنّ عملية إنتاج الورق هي الأخرى لم تتأثر أو تتوقف عن العمل.

والسبب أنّ الحريق شب خارج مستودع تخزين الورق.