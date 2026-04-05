تيبازة: دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق

أعلنت مصالح ولاية تيبازة اليوم الأحد، عن دخول مخطط مرور جديد لتنظيم حركة السير بوسط مدينة تيبازة، حيز التطبيق في غضون 10 أيام على أقصى تقدير.

وحسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة، قدمت مديرية النقل اليوم عرض تقني مفصل في جلسة عمل ترأسها والي تيبازة محمد أمين بن شاولية. أعطى هذا الأخير تعليمات تقضي بالشروع في تطبيق المخطط بصفة تجريبية في أجل أقصاه عشرة أيام.

كما شدّد الوالي على ضرورة ووجوب التنسيق العملياتي بين مختلف المتدخلين تمهيدا لاعتماد مخطط المرور الحضري الجديد بصفة نهائية. ما من شأنه تحسين تنظيم حركة السير والرفع من فعالية استغلال الفضاءات الحضرية بهذه المدينة السياحية. التي تعرف ازدحاما مروريا خاصة خلال موسم الصيف، حيث تشهد توافدا كثيفا للزوار.

وقد تضمن المخطط المقترح جملة من التدابير التقنية، لاسيما إعادة تنظيم اتجاهات السير والمحاور وتعزيز إشارات المرور الأفقية والعمودية. إلى جانب إعادة توزيع وتوسعة فضاءات التوقف بما يضمن انسيابية أكبر لحركة المركبات ويدعم النشاط التجاري المحلي.