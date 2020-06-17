تيبازة.. دراجة نارية تتسبب في مقتل ستيني بالطريق السريع الرابط بين شرشال وتيبازة

أخبار الجزائر
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تيبازة.. دراجة نارية تتسبب في مقتل ستيني بالطريق السريع الرابط بين شرشال وتيبازة
بقلم ايمان عياش

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السريع الرابط بين شرشال وتيبازة.

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن حيثيات الحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء تعود إلى محاولة شخص يبلغ من العمر 67 سنة قطع الطريق السريع الرابط بين شرشال و تيبازة في المكان المسمى “باكورة” قبل أن تصطدم به دراجة نارية بقوة.

وأضافت ذات المصالح أن الضحية لقيت مصرعها في عين المكان حيث تم إجلاء الجثة و وضعها على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شرشال فيما أصيب الشاب، سائق الدراجة النارية، بجروح خفيفة.

على اثر الحادث قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث.


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