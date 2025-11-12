تيبازة: سقوط شخصين من علو 10 أمتار

تدخلت اليوم الأربعاء، على الساعة 8 سا و 13 دقيقة، الوحدة الثانوية للحماية المدنية حجوط من أجل إسعاف وإجلاء شخصين من جنس ذكر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الشخصين تعرضا للسقوط من علو حوالي 10 متر بالمكان المسمى الديوان الوطني للحبوب الجافة ومشتقاتها. بلدية ودائرة حجوط تيبازة.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أن الضحيتين لهما إصابات مختلفة أسعفا و نقلا إلى مستشفى حجوط.

