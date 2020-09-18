تيبازة.. سقوط شخص من منحدر صخري بعين تاڨورايت

سقط شخص من منحدر صخري امام شاطئ ممنوع السباحة مساء اليوم بولاية تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية”عين تاڨورايت مدعمة بالوحدة البحرية القرن الذهبي” في المكان المسمى حي بن سعود والتي تعتبر منطقة صخرية أمام شاطئ ممنوع للسباحة بلدية عين تاڨورايت دائرة بواسماعيل.

الضحية جنس ذكر 38سنة متعدد الإصابات نقل إلى عيادة عين تاقورايت.

كما تدخلت وحدة القطاع مساء اليوم من اجل حادث اصطدام ثلاث سيارات بالطريق السريع الجامعة إتجاه مدخل سيدي راشد.

الحادث خلف 3 ضحايا مصابين بجروح خفيفة، أسعفوا في عين المكان و نقلوا من طرف مصالحنا إلى مستشفى تيبازة.