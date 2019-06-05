تيبازة : سكان البلديات الشرقية يحتجون على سيرورة مركز الردم التقني بحميسي “مقطع خيرة “

إحتج سكان البلديات الشرقية لولاية تيبازة على سيرورة مركز الردم التقني والواقع بحميسي مقطع خيرة غرب العاصمة.

وسينظم سكان البلديات وفقة إحتجاجية السبت المقبل أمام مقر مركز الردم بسبب ما يعانيه السكان من الوائح الكريهة التي تنبعث منها .

إضافة إلى معاناة بعض السكان من الأمراض التنفسية مزمنة حولت حياتهم إلى جحيم بسببها.

وقد راسل السكان المنطقة وزيرة والطاقات المتجددة، من أجل التدخل والحد من هذه الكارثة البيئة التي تعاني منها المنطقة.

كما طاقة الاستيعابية للمركز أقل مما يتم ردمه يوميا، إضافة إلى مرحلة الفرز لا تمر عليها جل الشاحنات.

وكذا العصارة أكبر مما في الدراسات وعندنا بعض التسريبات المركز يرمي العصائر في واد مزفران

بهذا يطالب السكان بالحد من الروائح الكريهة المنبعثة من المركز بمايلى :

التعهد بعدم إفراغ السوائل وخلاصة النفايات في واد مزفران .

مراقبة الشاحنات للحد من مخلفاتها والمحافظة على طريق مقطع خيرة .

الإفراج على التحاليل التي تم أخذها منذ عام من واد مزفران وشاطئ العقيد عباس أوإعادتها.

التعهد بعدم توسعة المركز على حساب المساحات الغابية .

المساهمة في الحملات التطوعية التي تقيمها جمعيات البلديات الشرقية لتيبازة .