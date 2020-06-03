تيبازة.. سيال تباشر أعمال الصيانة والمعالجة بمحطتي ضخ وادي بلاح وسيدي عيسى

قامت فرق مركز الإنتاج التابعة لشركة “سيال” بتيبازة غرب، بأعمال الصيانة والمعالجة في محطتي ضخ وادي بلاح وسيدي عيسى لرهاط.

وحسب ما أفادت به سيال، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن الفرقة قامت بإصلاح أنابيب حجم 150 من مادة الصلب و حجم 100 من بولي ايثيلين عالي الكثافة و حجم 110 من بولي ايثيلين عالي الكثافة كذلك، في بني حثية داموس وتسرب على مستوى مضخة “GEPI” من البئر الجوفي بالداموس.

كما قامت الفرق باستبدال انبوبين”(06 مل” حجم 63على مستوى البئر ف 01 و بإصلاح مشكل انخفاض التدفق بواد كبير.

واضافت سيال، أن فرق مركز الإنتاج بمركز تيبازة باشرت أعمال الصيانة بتغيير المقاول 110 كيلوواط من الخزانة الكهربائية رقم 3 لمحطة ضخ حجوط و 03 مل من حجم 100للمحطة ضخ سيدي موسى.

كما قامت بإتمام إصلاح التسربات بأنبوب الصرف حجم 100من بئر ف 01 سيدي رشيد وانبوب صرف حجم 150 من صلب بمحطة ضخ سيدي موسى.

كما قامت أيضا بتغيير خزانة كهربائية بقدرة 36 ​​كيلوواط على مستوى بلدية اوزاكو بتيبازة ، و تغيير صمامات على مستوى خزان 2000 وعلى محطة ضخ مراد .

وأشارت سيال، أن ذات الفرق نجحت في إصلاح التسرب، لا سيما على مستوى أنابيب البئر ذات حجم 80 من مادة الصلب بجوغالي بلدية حطاطبة وعلى تسرب بقناة صرف حجم 160التابعة لبئر حلولة 805.

بالإضافة إلى أعمال الصيانة على”GEPH” رقم 1 بمحطة ضخ ديمنق و تركيب مضخة جديدة ” GEPI” على مستوى بئر حلولة.