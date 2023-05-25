تيبازة: سيال تُصدر بيانا حول الأمطار الغزيرة المتساقطة بالولاية

جندت سيال في تيبازة، فرقها، على مستوى منشآت التطهير التابعة لها، عقب التقلبات الجوية التي أسفرت عن تساقط كميات متباينة من الأمطار عبر مختلف مناطق ولاية تيبازة.

وعرفت الولاية، تساقط كميات كبيرة من الأمطار، خاصة في الجهة الشرقية من الولاية، خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وقدرت كمية الأمطار المتساقطة، بـ 168 ملم، و التي تسببت في إرتفاع منسوب المياه في شبكات صرف مياه الأمطار.

لذلك، سخرت سيال، فرق المراكز العملياتية للتطهير من أجل التدخل السريع في الميدان، مدعومة بشاحنات هيدروليكية ومختلف أنواع المضخات الأوتوماتيكية.

بالإضافة إلى فرق الصيانة وفرق تقنية أخرى بمعدات يدوية على مستوى الأنفاق والنقاط الحساسة وكذا التجمعات السكنية.

وسجلت سيال، 15 تدخل من طرف فرقها عبر البلديات الشرقية للولاية.

وتهدف هذه التدخلات إلى ضمان المرور المرن لمياه الأمطار نحو الشبكة، محطات الرفع و محطات التصفية. وكلّ هذا من أجل تسهيل حركة السير وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

هذا وتطمئن سيال المواطنين عن إبقائها لفرقها مجندة إلى جانب مصالح ولاية تيبازة، بهدف التدخل السريع في الميدان إلى غاية نهاية صلاحية النشرية.