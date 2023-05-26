تيبازة: سيال تُطلق عملية تدقيق بالبنى التحتية في المناطق المتضررة من السيول

كشفت مؤسسة سيال بتيبازة، عن إطلاق عملية خاصة للتدقيق والتدخل على مستوى البنية التحتية لقطاع الري، جراء السيول القوية التي عرفتها الجهة الشرقية لولاية تيبازة.

وتأتي هذه العملية، بناءا على تعليمات وزير الري، حيث تشارك سيال في عملية واسعة النطاق على مستوى الجهة الشرقية من الولاية، إلى جانب الجهات الأخرى الفاعلة.

وتستهدف هذه العملية التي يشرف عليها والي الولاية، الدوائر المتأثرة بشدة بالتقلبات الجوية الأخيرة، وهي : فوكة، بواسماعيل والقليعة.

وقامت سيال بتجنيد وتعبئة موارد مادية وبشرية معتبرة للمشاركة في هذا الجهد الجماعي، ومنها فرق التطهير. والمتكونة من 6 فرق تدخل و6 شاحنات هدروليكية وعدة آلات إنشائية ومضختين Selwood3.

وكذا فرق الأشغال، والمتمثلة في 5 فرق للتدخل على مستوى قنوات التطهير المتضررة و5 جرافات صغيرة وعدة شاحنات و5 ماكينات تلحيم.

وفرق التوزيع المتكونة من 3 فرق لضمان السير الحسن لبرنامج التوزيع الحالي، و5 شاحنات ذات صهريج.

كما يسهر إطارات ومهندسو سيال تيبازة على حسن سيرورة العملية تطبيقا لتعليمات السلطات المحلية بالولاية.