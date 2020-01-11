تيبازة.. سيدة تقتل جارها بالقليعة والأمن يوقفها بعيادة خاصة في زرالدة

أوقفت فرقة قمع الإجرام في تيبازة سيدة تبلغ من العمر 47 سنة تورطت في جريمة قتل زوال اليوم بالقليعة شرق ولاية تيبازة.

عملية توقيف الجانية جاءت في عملية نوعية لفرقة الإجرام قادها رئيس مصلحة الشرطة القضائية شخصيا، تعود إلى شجار تجهل أسبابه لحد بين الجانية والضحية الذي يبلغ من العمر 25 سنة والذي يقطن بنفس الحي الذي تقطن به القاتلة.

معلومات “النهار اون لاين” أكدت أن الضحية تلقى طعنة قاتلة بسكين حاد على مستوى الصدر توفي على إثر دقائق بعد ذلك بمدخل الحي، وذكرت ذات المصادر أن الجانية تعرضت لجروح مما جعلها تتنقل لعيادة بزرالدة قبل أن يتم توقيفها.