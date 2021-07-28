تيبازة: شاب يذبح والدته وخالته ويحرق المنزل ببواسماعيل

إهتز حي زنقة العرب ببلدية بواسماعيل التابعة لولاية تيبازة على جريمة قتل بشعة. بعد أن أقدم شاب على ذبح والدته وخالته وحرق المنزل.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام الجاني بطمس آثار الجريمة من خلال حرق للمنزل. مما أدى إلى تفحم الجثث. قبل أن يقوم الجاني بالفرار نحو وجهة مجهولة بعد ارتكابه للجريمة وسط صدمة السكان من هول الحادثة.

من جهته مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا بحثا عن المتهم ومعرفة سبب الحقيقي لارتكابه جريمة القتل