تيبازة.. ضبط 3110 لتر من زيت المائدة كانت مخزنة بطريقة غير شرعية

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تيبازة.. ضبط 3110 لتر من زيت المائدة كانت مخزنة بطريقة غير شرعية
بقلم خالد زوبيري

حجزت مصالح أمن دائرة بوإسماعيل بالتنسيق مع أعوان مراقبة النوعية وقمع الغش 3110 لترا من زيت المائدة.

وكانت هذه الكمية مخزنة بطريقة غير شرعية قصد المضاربة في أسعارها، حسبما أفاد به مسؤول الإعلام لدى أمن ولاية تيبازة.

وتمت هذه العملية بعد ورود معلومات لمصالح الأمن تفيد بوجود مخزن بشارع الأخوة بلحاج بأعالي مدينة بوإسماعيل.

ويقوم هذا المخزن يقوم بتخزين مواد غذائية أساسية بغرض المضاربة في أسعارها قبيل حلول شهر رمضان المبارك، حسب توضيحات نفس المسؤول.

ليتم على إثرها، وضع خطة محكمة مكنت حجز الكمية المذكورة من زيت المائدة.

كما تم تحرير محضر مخالفة تتعلق ب”ممارسات تدليسية وحيازة منتوح بغرض رفع الاسعار” وتقديمه امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

زيت

زيت


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