تيبازة.. طلبة الجامعة يقاطعون النقل الجامعي تضامنا مع زملائهم

قاطع عدد كبير من طلبة المركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازة النقل تضامنا مع زملائهم الذين طالبوا بتوفير النقل للجميع.

واضطر اليوم عدد كبير منهم التوجه الى محطة البرية للنقل المسافرين بتيبازة مشيا على الاقدام.

الطلبة احتجو بسبب نقص في عدد الحافلات، حيث تشهد اغلب الخطوط نقل الجامعي تقريبا اكتظاظا منذ بداية الموسم الجامعي.

كما اكد للنهار عدد من طلبة انهم يعانون من نقص كبير في خطوط النقل ومشكل الاكتظاظ داخل الحافلات وغيابها مساءا مما يؤدي بهم الحال الى انتظار بمحطة نقل طلبة لساعات حسب تصريحاتهم.

كما كشف قليل منصف مدير الخدمات الجامعية للنهار ان خطوط نقل الجامعي بتيبازة تعريف نقص في عدد الحافلات وانه تم الاجتماع مع ممثلي مختلف تنظيمات الطلبية حول مشكل نقص الحافلات.

كما تم اتخاذ اجراءات في هذا الشأن وسيتم خلال الايام القادمة تدعيم بعدد من الحافلات والتي من شانها حل المشكل النقل.